in työpaikkana tai sponsorina tunnettu Linux Foundation (LF) on nimittänyt Theodore Ts'o n uudeksi teknologiajohtajakseen. Ts'o liittyi säätiöön vuosi sitten Fellow -titteliin. Säätiön muita felloweja mm. Torvalds ja. Myös Samba -projektin isätoimi aiemmin säätiön Fellowina.Ted Ts'o tunnetaan ehkä parhaiten e2fsprogsin kehittäjänä ja ylläpitäjänä. Hän on kehittänyt Linux-ydintä jo vuodesta 1991 ja ylläpitää tällä hetkellä mm. ext4-tiedostojärjestelmää. Ts'o liittyy nimityksen myötä LF:n johtoryhmään. Hän korvaa edellisen teknologiajohtajain, joka siirtyy takaisin Novell in palvelukseen Open Platform Solutions (OPS) -yksikön johtajaksi.Linux Foundation syntyi alkuvuonna 2007, kun sen edeltäjä Open Source Development Labs (OSDL) ja LSB:tä valvonut Free Standards Group yhdistyivät.