maanantai, 22.12.2008 klo 10:32 /

ThinkPad-läppärien valmistaja Lenovo tuo tammikuussa markkinoille-kannettavan, jonka kummallisuutena on tuplanäyttö! Läppärin päänäyttö on kirkas 17-tuumainen WUXGA, ja kylkeen avautuu 10,6-tuumainen pystynäyttö. Lenovon läppärissä hyrrää neliytimellä varustetut Intel Core 2-suorittimet sekä Nvidia n tehokas Quadro-näytönohjain. Läppärin saa varusteltua jopa 8 gigatavun DDR3-muistilla ja levyä saa yhteensä 960 Gt verran kiintolevyjen ja SSD-levyjen yhdistelemänä.

ThinkPad W700ds on suunniteltu pöytäkoneen korvaajaksi ja Lenovon mielestä se soveltuu erityisesti multimediakäsittelyyn. Yhtiö on muistanut graafikkoja sisäänrakennetulla WACOM -digitointipöydällä ja DisplayPort- sekä dual-link DVI-liittimillä ulkoiselle näytölle.

Kaikella tällä on hintansa - sekä euroissa että painossa. W700ds:n lähtöhinta Yhdysvalloissa on 3600 USD (n. 2600 euroa). Esimerkiksi Asusin Eepc -miniläppäriin verrattuna painoa on viisi kertaa enemmän - lähes 5 kg. Multimedialaitteen koko on nykymittapuussa iso - 40,6 cm x 30,5 cm ja yli 5,3 cm paksu.

Computerworldin juttu (kuvia) ...